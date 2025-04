Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Na svobodě si pobyl pár dní

PROSTĚJOV - Policisté z oddělení hlídkové služby zadrželi vězně na útěku.

Přibližně od poloviny března bylo vyhlášeno pátrání po uprchlém 25letém vězni, který byl odsouzen Okresním soudem Prostějov pro násilnou trestnou činnost v roce 2022. Odsouzený mladý muž vykonával svůj trest ve věznici nacházející se na jižní Moravě. Uprchnout se mu podařilo ze společnosti nedaleko Brna, kde pracoval v rámci výkonu trestu.

Vzhledem k tomu, že měl uprchlý vězeň vztah k Prostějovsku, byly v rámci pátrání po hledané osobě prováděny prověrky v místech, kde by se mohl pohybovat. Ty byly ale bezvýsledné. Na místo, kde by se mohl v rámci útěku nacházet, jsme byli upozorněni v úterý odpoledne anonymním oznámením na linku 158. Bezprostředně poté byla operačním důstojníkem do dané lokality vyslána tříčlenná hlídka policistů z oddělení hlídkové služby a to konkrétně do obce Němčice nad Hanou. Na uvedeném místě byl vězeň hlídkou vypátrán, ale snažil se uprchnout a skryl se před nimi v jednom z neobydlených objektů. Výzvy k opuštění úkrytu ignoroval, proto musely být použity donucovací prostředky, konkrétně hrozba namířenou střelnou zbraní a pouta, která byla následně vězni nasazena. Jejich použitím nebylo nikomu způsobeno zranění. Po zadržení byl vězeň předán do vazební věznice v Olomouci, odkud byl následně eskortován zpět do výkonu trestu a domovské věznice.

por. Mgr. Miluše Zajícová

11. dubna 2025

