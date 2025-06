Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Na svobodě dlouho nevydržel

Nový Jičín - krádeže jsou zřejmě jeho „řemeslem“.

Novojičínští policisté objasnili několik skutků krádeží z různých objektů napříč jejich rajónem. Vyhodnocení kamerových záznamů a také jejich osobní a místní znalost je přivedla na stopu místního recidivisty, který teprve v březnu letošního roku opustil brány věznice, kde si odpykával trest za předchozí majetkovou trestnou činnost. Státním zástupcem byl vydán předchozí souhlas s jeho zadržením. Když si pro něj policisté přišli, snažil se schovat za televizním stolkem v bytě své příbuzné. To mu však nebylo nic platné a skončil v poutech na policejní služebně.

Je mu kladeno za vinu, že v průběhu necelých dvou červnových týdnů měl vniknout do několika objektů a odnášet si vše, co mohl zpeněžit. Například z autodílny měl odcizit dva kufry s nářadím a z provozovny salónu pak mobilní telefon. Z restauračního zařízení měl odejít nejen s tabletem a finanční hotovostí v podobě mincí, ale také si vzít v kuchyni z mrazáku tři kila ryb. V drogerii ho zaujaly parfémy, se kterými měl odejít bez zaplacení. Z nákladové rampy obchodu s potravinami si měl zase odnést pečivo z přepravek. V jednom případě se měl dostat do bytu pomocí klíčů, které nalezl uschované za poštovními schránkami. Poté, co byt prohledal, z něj měl odcizit notebook. Z dalšího bytového domu, kde probíhala rekonstrukce, si měl z chodby odnést bourací kladivo i s příslušenstvím.

Muž se u výslechu ke skutkům doznal. Věci měl prodávat a takto získané peníze použít na jídlo, ale i drogy. Strážci zákona 35letému muži ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže a porušování domovní svobody. Z policejní služebny putoval rovnou k soudu, kde byl za trestnou činnost odsouzen, jeho další cesta vedla rovnou za mříže věznice, kde opět stráví nějakou dobu.

nprap. Bc. Kateřina Kubzová

oddělení tisku

30. června 2025

