Na svědomí má na 3 desítky krádeží na Mladoboleslavsku
Škoda na odcizených věcech se vyšplhala na více jak 200 tisíc korun.
Mladoboleslavští kriminalisté objasnili sérii krádeží, kterých se na Mladoboleslavsku dopouštěl 42letý muž, a to i přes to, že byl za majetkovou trestnou činnost odsouzen.
Podle šetření policistů měl muž skutky spáchat za období několika měsíců, a to konkrétně od prosince roku 2024 do března tohoto roku.
Ke krádežím došlo především na území Mladé Boleslavi, ale i Kosmonos a Čejetiček. Dnes již obviněný muž se například vloupal do vozidel, kde odcizil co mu přislo pod ruku, a to včetně dokladů nebo platebních karet dále do bytových domů, odcizil jízdní kola elektrokoloběžky, ale i na příklad do prostor kadeřnictví v Mladé Boleslavi. Celková škoda na odcizených věcech se vyšplhala na více jak 200 tisíc korun.
Kriminalisté v uplynulých dnech zahájili trestní stíhání 42letého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinu krádeže, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a porušování domovní svobody. V případě prokázání viny mu nyní může hrozit až 5letý trest odnětí svobody.
16. prosince 2025