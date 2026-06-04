Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Na Strakonicku se policisté zapojili do celorepublikové akce „Řídím, piju nealko pivo“
Policisté kontrolovali řidiče i cyklisty.
Policisté na Strakonicku se ve středu i ve čtvrtek zapojili do celorepublikové preventivní akce „Řídím, piju nealko pivo“, která je zaměřena na chování účastníků silničního provozu a prevenci jízdy pod vlivem alkoholu.
Kontroly probíhaly ve Strakonicích a v Radomyšli, kde policisté zastavovali řidiče motorových vozidel i cyklisty. Součástí kontrol byly také dechové zkoušky na alkohol. Ti, kteří dodržovali pravidla silničního provozu a měli vše v pořádku, obdrželi od policistů nealkoholické pivo a drobný dárek jako poděkování za jejich zodpovědný přístup. Netradiční odměna sklidila u většiny kontrolovaných příjemné překvapení a pozitivní reakce.
Během kontrol policisté u cyklistů zaznamenali pouze drobné nedostatky, nejčastěji chybějící oranžové odrazky ve výpletu kol. Potěšující však bylo, že téměř všichni kontrolovaní cyklisté měli nasazenou ochrannou přilbu, přestože byli starší 18 let a zákon jim tuto povinnost neukládá.
Policisté připomínají povinnou výbavu jízdního kola. Ta zahrnuje funkční brzdy, přední bílou a zadní červenou odrazku, oranžové odrazky ve výpletu kol a na pedálech. Za snížené viditelnosti musí být kolo vybaveno také bílým světlem vpředu a červeným světlem vzadu. Ochranná přilba je povinná pro cyklisty mladší 18 let, její používání je však doporučováno všem bez rozdílu věku.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
4. června 2026