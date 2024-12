Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Na Štědrý den sedl opilý za volant

České Budějovice - Způsobil krátce po sobě dvě dopravní nehody.

Českobudějovičtí dopravní policisté museli během Štědrého dne řešit hned dvě dopravní nehody, které způsobil jeden řidič. Když přijeli na místo první nehody, která se stala ve 14:15 hodin v ulici M. Chlajna, zjistili, že řidič (33 let) z Českobudějovicka se ve vozidle značky Škoda vyhýbal protijedoucímu vozidlu, které zastavilo. On však neodhadl rozměry automobilu a narazil pravým zpětným zrcátkem do zde zaparkovaného vozidla. Nikdo nebyl zraněn, škoda dosáhla výše 6 000 korun. Nicméně dechová zkouška, kterou policisté provedli, ukázala, že je pravděpodobný viník nehody pod vlivem alkohlu, nadýchal opakovaně více než 2 promile. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz.

To ho však neodradilo od další jízdy. Okolo 16:30 hodiny totiž policisté vyjízděli k další dopravní nehodě a nestačili se divit, když v ulici M. Chlajna narazili opět na stejného řidiče ve vozidle značky Škoda. Ten při couvání narazil zadní částí svého vozidla do jiného automobilu. Opět nedošlo při nehodě k žádnému zranění. Škoda byla odhadnuta na 20 000 korun. A jak dopadla dechová zkouška? Tentokrát opakovaně nadýchal více než 2,2 promile. Policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny hrozí opilému řidiči trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

29. prosince 2024

vytisknout e-mailem