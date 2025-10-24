Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Na stadionu U Nisy se v sobotu odehraje již 65. Podještědské derby
FC Slovan Liberec bude od 18:00 hodin hostit FK Jablonec. Připravujeme bezpečnostní opatření.
V sobotu 25. října bude v 18:00 hodin zahájeno severočeské drby.
V rámci 13. kola základní části Chance ligy se na stadionu U Nisy utkají fotbalové týmy FC Slovan Liberec a FK Jablonec
Na základě dosud získaných informací vyhodnotilo Krajské ředitelství policie Libereckého kraje toto fotbalové utkání jako rizikové s předpokladem možného narušení veřejného pořádku ze strany některých neukázněných příznivců obou klubů. Z tohoto důvodu bude připraveno bezpečnostní opatření, jehož cílem bude zajištění veřejného pořádku, klidu a bezpečnosti na teritoriu města Liberec.
Úkolem policistů bude mimo jiné zajistit bezpečnost a plynulost v dopravě v okolí fotbalového stadionu, jak v ulici Chrastavská, tak také v ulici Zhořelecká. Zároveň budou policisté dohlížet na klidný průběhu přesunu fanoušků na a z fotbalového stadionu.
Do opatření budou zapojeni policisté pořádkové a dopravní policie i kriminalisté. V terénu budou členové antikonfliktního týmu, kteří jsou vždy důležitým komunikačním prostředníkem s fanoušky. Do opatření budou nasazeni také policisté z pořádkových jednotek a policejní kynologové.
Na stadionu bude z důvodu zajištění bezpečnosti také zvýšený počet pracovníků bezpečnostní agentury, pořadatelské služby a na bezpečnost veřejného pořádku budou dohlížet strážníci Městské policie Liberec.
Policisté budou monitorovat již příjezd fanoušků do Liberce a rovněž dohlížet na jejich přesun na stadion U Nisy. Dále budou dohlížet na bezproblémový průběh fotbalového utkání. Monitorovat situaci budou samozřejmě i po skončení utkání. S přesunem fanoušků na stadion mohou být spojené i menší komplikace v dopravě.
Z důvodu zajištění klidného průběhu akce žádáme všechny občany, aby byli trpěliví a respektovali tato dočasná omezení v den konání fotbalového utkání. Zároveň také žádáme všechny návštěvníky uvedeného utkání, kteří do místa jeho konání přijedou motorovými vozidly, aby s nimi parkovali na místech k tomu určených a respektovali dopravní značení a pokyny policistů.
Děkujeme za spolupráci.
24. října 2025
por. Vojtěch Robovský
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje