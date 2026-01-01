Na stadionu probíhal zápas o život

První pomoc je v podobných případech klíčová. [VIDEO] 

Pondělní mistrovský zápas týmů z druhé fotbalové ligy o druhé místo tabulky mezi brněnským a jihočeským celkem měl i jiný rozměr. Ten se neodehrával na hřišti, ale na tribuně. Právě tam totiž probíhal souboj o život muže, který nešťastně upadl na schodišti tribuny a utrpěl poranění hlavy.

K bezvládně ležícímu muži se okamžitě seběhli pořadatelé, místní zdravotníci i policisté z jihomoravské speciální pořádkové jednotky. Ti u něj zahájili poskytování první pomoci a pokračovali v ní až do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Také po jejím příjezdu všichni zúčastnění nadále asistovali záchranářům, mimo jiné i při transportu muže na nosítkách do sanitky.

Naštěstí tento několikaminutový boj dopadl dobře a muž byl následně urgentně převezen do nemocnice. Všem, kteří přispěli k jeho záchraně, patří velké poděkování.

por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 21. dubna 2026.

