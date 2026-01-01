Na solidní jednání zřejmě zapomněla
Žena měla v jednom z barů v Děčíně způsobit škodu přes 100 tisíc korun.
Na solidní jednání zřejmě zapomněla osmadvacetiletá žena, která pracovala jako obsluha v jednom z barů v Děčíně a zároveň byla pověřena výdejem zásilek. Nyní je podezřelá ze spáchání majetkové trestné činnosti, ke které mělo docházet během několika měsíců roku 2025.
Podle zjištění policistů měla porušovat pracovní povinnosti a hmotnou odpovědnost. Při obsluze sázkového terminálu měla opakovaně zadávat sázky, aniž by za ně převzala hotovost, čímž vznikalo manko přes 59 tisíc korun. Současně měla zneužívat i výdejní místo zásilek. U zásilek na dobírku měla přebírat hotovost od zákazníků, kterou si měla následně neoprávněně ponechat. Tyto zásilky pak v interním systému evidovala jako vrácené, přestože k tomu ve skutečnosti nedošlo.
Dále si měla objednávat zboží na výdejní místo pod smyšlenými jmény a uvádět své kontaktní údaje. Po doručení měla zásilky evidovat jako přijaté, ale následně si je neoprávněně ponechat, aniž by je vydala nebo uhradila dobírku. V systému tak zásilky zůstávaly vedené jako nevyzvednuté, přestože se fyzicky na místě nenacházely.
Tímto jednáním měla způsobit škodu přes 42 tisíc korun v souvislosti se zásilkami, a společně se schodkem v pokladně tak celková škoda dosáhla více než 102 tisíc korun.
V těchto dnech policisté z obvodního oddělení Děčín-město ženě sdělili podezření ze spáchání přečinů porušení povinnosti při správě cizího majetku, zpronevěry a podvodu. V případě uznání viny u soudu jí hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
Děčín 23. března 2026
