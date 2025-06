Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Na Slovensko se zdržením

VYŠKOVSKO: Do konce prázdnin budou na vytížené trase pracovat stavaři.

Kdo konce prázdnin musí řidiči směřující z Brna na Slovensko počítat s výrazným zdržením. Na silnici I/50 mezi Slavkovem u Brna a Bučovicemi bude od úterka 3. června 2025 pro stavební práce výrazně omezen provoz. Osobní automobily a vozidla do 3,5 tuny pojedou ze Slavkova obousměrně po objížďce přes Nížkovice, Žarošice, Archlebov a Ždánice do Bučovic. Nákladní automobily nad 3,5 tuny nebudou muset obvyklou trasu měnit. Jen jejich řidiči musí ale počítat při průjezdu stavbou s provozem jedním jízdním pruhem. Dopravu budou řídit semafory. Pokud do regionu vyrážíte, počítejte se zdržením. Zvažte také možnost alternativní trasy.

por. Bohumil Malášek, 2. června 2025

Související dokumenty na_Slovensko.mp3

Velikost souboru: 586,5 KB / formát MP3



vytisknout e-mailem