Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na silnici I/13 u obce Okrouhlá se těžce zranil motocyklista po střetu s autem

ČESKOLIPSKO - Co nehodě předcházelo, by mohl vědět řidič dodávky, kterého žádáme o pomoc.

V pátek 30. května kolem 14.45 projížděla skupina deseti motorkářů od Kamenického Šenova do Nového Boru po silnici I/13, když se v prudké pravotočivé zatáčce na úrovni obce Okrouhlá jeden z nich nedržel pravého okraje vozovky a škrtnul o zpětné zrcátko protijedoucího vozidla tovární značky Smart 40A. Následně ztratil rovnováhu a naboural do za smartem jedoucího Volkswagenu Golfu. Sedmdesátiletý motocyklista přitom utrpěl těžké zranění, se kterým ho zdravotnická záchranná služba letecky transportovala do liberecké nemocnice. Se zmapováním jeho jízdy by nám mohl pomoci řidič dodávky, který v kritickou dobu projížděl ve směru od Nového Boru na Kamenický Šenov před vozidlem Smart 40 A. Podle některých svědků měl uvedený motocyklista najíždět i do jeho jízdní dráhy a odřít ho. Veškeré informace k nehodové události přijmeme na naší tísňové lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.

10. 6. 2025

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

