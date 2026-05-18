Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Na silnici I/13 mezi Bílým Kostelem nad Nisou a dálnicí D10 Příšovice, proběhla krajská speciální kontrola zaměřená na věnování se řízení
Policisté po celém kraji zkontrolovali 86 řidičů.
Dne 13. května se na území Libereckého kraje uskutečnila krajská speciální kontrola zaměřená na věnování se řízení, s využitím pracovního týmu Top Speed Team a služební dodávky Speciální oddělení dohledu s kamerovým systémem. Během této dopravně bezpečnostní akce se policisté zaměřili na řidiče, kteří nedodržují zákaz držení hovorového či jiného záznamového zařízení během jízdy a na ty, kteří nepoužívají bezpečnostní pásy a zádržné systémy pro přepravu dětí.
Policisté zkontrolovali 85 vozidel a udělili blokové pokuty v celkové částce 87.000,- Kč. Nejčastějším přestupkem ze strany řidičů bylo držení hovorového zařízení, ve 22 případech, dále pak následoval přestupek nepoužití bezpečnostního pásu či zádržného systému, ve 12 případech a 7 vozidel nesplňovalo technický stav a jejich řidiči byli též pokutováni.
Dopravní kontrole však neunikl 1 řidič, jenž nikdy nevlastnil řidičské oprávnění a dále jej bude řešit, ve správním řízení, příslušný správní úřad. Cyklista, který byl během dopravní kontroly také zkontrolován, měl pozitivní test na návykové látky a následně se odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojeným s odběrem krve, bude řešen příslušným správním úřadem.
Opět byli odhaleni i řidiči, kteří z minulosti dluží finanční hotovost za dříve udělené pokuty, těmto byly na místě uděleny pokuty v celkové výši 19.250,- Kč. Pokud by částku na místě neuhradili, mají policisté oprávnění jim zadržet registrační značky od jejich vozidel.
Na dálnici D10 byli pokutováni 3 řidiči, kteří neměli zaplacenou dálniční známku.
S ohledem na skutečnost, že dopravně bezpečnostní akce stále odhalují neukázněnost některých řidičů a nevěnování se řízení je častou příčinou dopravní nehodovosti, bude policie v celém Libereckém kraji se svými kontrolami i nadále pokračovat.
18.5.2026
por. Zuzana Gelič