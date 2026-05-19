Na silnice se vracejí motorkáři
Připomínáme zásady bezpečné jízdy.
S příchodem slunných dnů se na silnice vracejí motocyklisté. Řidiči osobních vozidel však na jejich přítomnost po zimním období často nejsou zvyklí, a proto dochází k jejich přehlédnutí, zejména při odbočování, změně jízdního pruhu nebo na křižovatkách.
Rady pro řidiče osobních vozidel:
• Důsledně kontrolujte mrtvé úhly.
• Při odbočování se přesvědčte opakovaně o situaci.
• Sledujte zrcátka před změnou směru jízdy.
• Nechte motorkářům dostatek prostoru.
Rady pro motorkáře:
• Do zatáčky najíždějte s přiměřenou rychlostí.
• Dívejte se ve směru jízdy – motocykl má tendenci jet tam, kam směřuje váš pohled.
• Plyn přidávejte plynule.
• Brzděte plynule a ideálně oběma brzdami.
• Počítejte se zhoršenou přilnavostí vozovky.
• Mějte připravenou únikovou cestu – udržujte si odstup a prostor pro vyhnutí.
Motorkáři patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu.
Ohleduplnost a respekt na silnici mohou zachránit životy.
Policejní preventisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje přejí všem motorkářům klidnou a bezpečnou motosezónu, mnoho šťastně ujetých kilometrů a vždy bezpečný návrat domů.
por. Mgr. Lucie Machalová
19.5.2026