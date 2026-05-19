Na silnice se vracejí motorkáři

Připomínáme zásady bezpečné jízdy. 

S příchodem slunných dnů se na silnice vracejí motocyklisté. Řidiči osobních vozidel však na jejich přítomnost po zimním období často nejsou zvyklí, a proto dochází k jejich přehlédnutí, zejména při odbočování, změně jízdního pruhu nebo na křižovatkách.

Rady pro řidiče osobních vozidel:
•    Důsledně kontrolujte mrtvé úhly.
•    Při odbočování se přesvědčte opakovaně o situaci.
•    Sledujte zrcátka před změnou směru jízdy.
•    Nechte motorkářům dostatek prostoru.

Rady pro motorkáře:
•    Do zatáčky najíždějte s přiměřenou rychlostí.
•    Dívejte se ve směru jízdy – motocykl má tendenci jet tam, kam směřuje váš pohled.
•    Plyn přidávejte plynule.
•    Brzděte plynule a ideálně oběma brzdami.
•    Počítejte se zhoršenou přilnavostí vozovky.
•    Mějte připravenou únikovou cestu – udržujte si odstup a prostor pro vyhnutí.

Motorkáři patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu.
Ohleduplnost a respekt na silnici mohou zachránit životy. 

Policejní preventisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje přejí všem motorkářům klidnou a bezpečnou motosezónu, mnoho šťastně ujetých kilometrů a vždy bezpečný návrat domů. 

por. Mgr. Lucie Machalová
19.5.2026

