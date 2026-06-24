Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Na silném stroji neujel
Policisté pronásledovali řidiče na motocyklu, který měl k nezastavení hned několik důvodů.
Policisté z oddělení hlídkové služby Prahy IV si v rámci výkonu služby povšimli na Jižní spojce motocyklu, který měl nedbale připevněnou registrační značku a řidič se choval velmi nervózně. Z tohoto důvodu se ho rozhodli zastavit a zkontrolovat, ale poté, co zapnuli majáky a nápis STOP, začal řidič hlídce zběsile ujíždět. Při pronásledování jel rychlostí přes sto čtyřicet kilometrů za hodinu, projel několik křižovatek na červenou a ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Setřást policisty se mu nepodařilo ani kličkováním na chodníku mezi panelovými domy a pronásledování ukončila až slepá ulice U Trati, ze které se už dál nedostal.
Policisté řidiče za použití donucovacích prostředků zadrželi a lustrací zjistili hned několik důvodů, kvůli kterým jim zřejmě nechtěl zastavit. Šestačtyřicetiletý muž měl vysloven platný zákaz pobytu na území hl. m. Prahy, měl blokaci všech řidičských oprávnění, nadýchal zbytkový alkohol a navíc odmítl i odběr krve kvůli zjištění přítomnosti drog v těle. Z místa tak putoval na policejní služebnu k provedení dalších procesních úkonů a je podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.
por. Richard Hrdina
24. června 2026