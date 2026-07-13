Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Na řidiče zaútočila sarančata
Příčinou dopravní nehody byla osvobozená sarančata.
Na řidiče zaútočila sarančata
K vážnější dopravní nehodě se zraněním vyjížděli v neděli v podvečer policisté i záchranáři k Hluboké nad Vltavou. Oznámena byla dopravní nehoda vozidla VW Passat a také zraněné osoby. Policisté na místě při vyšetřování nehody zjistili opravdu velmi kuriózní příčinu a také velmi nerozumné jednání spolujezdce vozidla. Co se tedy vlastně stalo?
Řidič a další dva cestující jeli od Hluboké nad Vltavou do Munic. V jednom okamžiku jízdy spolujezdec sedící vzadu ve vozidle bez varování otevřel sáček převážených živých sarančat. Vypuštěný hmyz okamžitě naskákal na řidiče vozidla, který v úleku vyjel s vozidlem mimo komunikaci a havaroval do silničního mostku. Důsledkem nehody jsou tři zraněné osoby, dvě skončily v nemocnici. Škoda na vozidle přesáhla 100 000 korun. Cestujícímu, který sarančata „osvobodil“, naměřili policisté přes dvě promile alkoholu v dechu. Co dodat? Ještě, že ve vozidle nepřeváželi jedovaté hady! Prosím, přemýšlejte o svých nápadech a šťastně dojeďte.
mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz
13. července 2026