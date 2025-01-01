Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Na přejezdu vyhasl mladý život
Mladá řidička vjela na železniční přejezd v době, kdy tudy projížděl vlak.
V sobotu odpoledne došlo v obci Křižanovice na Vyškovsku na železničním přejezdu chráněném zvukovým a světelným zařízením k tragické dopravní nehodě. Dvacetiletá řidička osobního automobilu Škoda vjela z nezjištěných příčin na přejezd v době, kdy tudy projížděl osobní vlak. Došlo ke srážce, při níž mladá žena utrpěla zranění neslučitelná se životem. V průběhu vyšetřování byl přejezd neprůjezdný. Byla rovněž zastavena i doprava na trati. Ve vlaku v době nehody cestovalo osmdesát devět cestujících, žádný z nich, stejně jako strojvedoucí, nebyl zraněn. Dechová zkouška na alkohol u strojvedoucího byla negativní.
por. Bohumil Malášek, 20. září 2025