Na přechodu pozor dej, pořádně se rozhlížej!
Se začátkem školního roku se na silnicích opět začali objevovat řidiči vozící děti do škol, školek a také dětí, které chodí do školy pěšky. Všichni se vrací z prázdninového režimu do běžného a to znamená, že i chodci, zejména ti nejmladší, se budou častěji pohybovat po silnicích, především v blízkosti přechodů pro chodce. Proto je důležité si připomenout zásady bezpečnosti při přecházení přes přechody a silnici.
Také policisté v Ostravě a okolí dohlíží v těchto dnech v rámci projektu „Zebra se za tebe nerozhlédne“ na přechody pro chodce, aby účastníkům silničního provozu, zejména dětem, připomněli správné zásady přecházení přes silnici.
MEZI ZÁKLADNÍ ZÁSADY PATŘÍ:
1. Pozornost především
Největší hrozbou pro chodce je nepozornost. Mnoho chodců, zejména děti, často přecházejí silnici bez ohledu na semafory nebo situaci v silničním provozu. Proto je důležité vždy zastavit, podívat se na obě strany a ujistit se, že je bezpečné přejít. Na přechodech pro chodce není nikdy na škodu být opatrní, i když máme zelenou.
2. Děti a přechody
Děti jsou nejvíce zranitelnou skupinou účastníků silničního provozu. Ne vždy si uvědomují nebezpečí, která na ně číhají, zejména ve chvílích, kdy spěchají, nebo jsou rozptýlené telefonem či jinými podněty. Rodiče by měli dětem připomínat základní pravidla: stát na kraji chodníku, počkat na zelenou, až auto skutečně zastaví.
3. Snížení rychlosti
Řidiči by měli být na přechodech obzvláště obezřetní. S přibývajícími školními dny se pohyb chodců zvýší, a proto je nutné dbát na přiměřenou rychlost jízdy, především v blízkosti škol, školských zařízení a přechodů pro chodce.
4. Reflexní prvky a viditelnost
V chladnějších měsících, kdy se brzo stmívá, je důležité, aby byli chodci, obzvláště děti, viditelní. Reflexní prvky na oblečení nebo batohu mohou výrazně zvýšit bezpečnost, protože zvýší viditelnost nejen pro řidiče, ale i pro ostatní chodce.
Bezpečnost na přechodech by měla být naší společnou odpovědností, proto buďme všichni obezřetní, aby návrat dětí do škol byl nejen radostný, ale i bezpečný.
