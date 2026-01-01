Policie České republiky – Služba cizinecké policie
Na pražském letišti proběhla kontrolní akce DAMOCLES
Akce byla součástí mezinárodní operace realizované napříč 13 členskými státy Evropské unie.
Znění tiskové zprávy převzato z oficiálního webu Celní správy: Mezinárodní kontrolní akce DAMOCLES | Celní správa ČR
Na Letišti Václava Havla Praha proběhla rozsáhlá kontrolní akce DAMOCLES, která byla součástí mezinárodní operace realizované napříč 13 členskými státy Evropské unie. Hlavním cílem této koordinované aktivity byl boj proti pašování narkotik v letecké a námořní dopravě a odhalování organizovaných zločineckých skupin působících na mezinárodních letištích.
V podmínkách České republiky byla akce pojata šířeji, a kromě primárního zaměření na drogovou problematiku se soustředila také na další formy protiprávního jednání v prostředí pražského letiště i jeho okolí. V rámci dvoutýdenní akce byly provedeny na Letišti Václava Havla Praha kontroly téměř 4 000 osob, 3 700 vozidel a 8 letadel. O rozsahu kontrol svědčí také zapojení více složek – vedle Celní správy České republiky se na akci podílely Ředitelství služby cizinecké policie ČR, Městská policie hlavního města Prahy, Finanční správa ČR a bezpečnostní složky společnosti Letiště Praha, a.s.
Akce DAMOCLES byla iniciována Francií v rámci Akčního plánu Pracovní skupiny pro vymáhání práva – celní spolupráce Rady EU, a to prostřednictvím Francouzské celní zpravodajské a pátrací služby (DNRED). V České republice bylo pro realizaci kontrolních a pátracích úkonů zvoleno právě pražské mezinárodní letiště. Po důkladné přípravě a personálním zajištění následoval dvoutýdenní maraton komplexních kontrol osob, vozidel a letadel. Kontrolní činnost se neomezila pouze na samotný areál letiště – probíhala také mimo něj, například u taxislužeb, přepravních společností a soukromých vozidel.
Z pohledu fiskálních přínosů přinesla akce více než půl milionu korun do státního rozpočtu. Příslušníci celní správy odvedli 327 327 Kč, cizinecké policie ČR 37 300 Kč a Městská policie hlavního města Prahy 153 900 Kč. Zásadním zjištěním z pohledu bezpečnosti je, že se v rámci akce nepotvrdila existence žádné organizované trestné činnosti mezi zaměstnanci působícími na Letišti Václava Havla Praha. V rámci kontrol byly identifikovány čtyři osoby z celého areálu letiště podílející se na tzv. letištní kriminalitě mezi pozemním a palubním personálem. V těchto případech se jednalo o individuální selhání spočívající v trestných činech přechovávání odcizených věcí a nedovoleného držení omezeného množství omamných a psychotropních látek, která vedla k okamžitému ukončení pracovního poměru.
Samostatnou část kontrol představovala oblast poskytování taxislužeb cestujícím na Letišti Václava Havla Praha, a to jak prostřednictvím klasických taxislužeb, tak alternativních platforem, jako je Uber. Na základě prověření v aplikaci CEPAN (Centrální evidence přeplatků a nedoplatků) bylo zjištěno značné množství neuhrazených pokut v celkové výši 327 327 Kč. Příslušníci cizinecké policie ČR a Městské policie hlavního města Prahy současně odhalili další porušení právních předpisů, například řízení vozidla bez platného řidičského oprávnění, jízdu pod vlivem omamných a psychotropních látek či neuhrazení povinného ručení. Zjištěny byly také technické nedostatky vozidel, včetně nevyhovujícího stavu pneumatik nebo propadlé technické kontroly. Akci DAMOCLES na pražském letišti lze hodnotit jako vysoce úspěšnou. Komplexní pojetí kontrol s účastí více složek výrazně zvýšilo efektivitu zásahů nejen v celní a daňové oblasti, ale i v dalších oblastech spadajících do kompetencí jednotlivých institucí. Pozitivně se osvědčila také práce expertních skupin, ve kterých měly jednotlivé složky své zastoupení. Přínosem byla rovněž spolupráce orgánů státní správy se soukromým sektorem, zejména v oblasti sdílení informací a nastavení jasných pravidel v daném prostředí.
„Rozhodnutí, které vedlo k zapojení všech zúčastněných složek do této rozsáhlé kontrolní akce se ukázalo být velice přínosné, neboť se prohloubila a vyzkoušela nejen spolupráce všech kontrolních orgánů v rámci jejich jedinečných kompetencí, ale zvýšilo se i samotné povědomí veřejnosti o jejich existenci na letišti vůbec.“
uvedl zástupce generálního ředitele GŘC plk. Mgr. Jan Václavíček.
plk. Mgr. Tomáš Jelínek z Ředitelství služby cizinecké policie doplňuje: „Spolupráce Ředitelství služby cizinecké policie s Celní správou ČR v rámci mezinárodní akce DAMOCLES potvrdila vysokou efektivitu našich společných postupů na Letišti Václava Havla Praha. Naším cílem je kromě kontroly legality vstupu a pobytu cestujících také důsledný dohled nad dodržováním předpisů u přibližně 3 500 cizinců, kteří v prostorách letiště pracují. Participace na této operaci pro nás byla velkým přínosem a poskytla nám další cenné poznatky pro naši dlouhodobou činnost zaměřenou na zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti civilní letecké dopravy.“
Výkonný ředitel bezpečnosti Letiště Praha, a.s., Mgr. Jan Švejdar k akci uvedl: „V rámci akce DAMOCLES jsme poskytli všem složkám plnou součinnost. Oceňujeme, že se tato akce zaměřila mj. na problematiku taxislužeb, která je pro nás dlouhodobě výzvou. Přestože jsme v této oblasti aktivní, naše možnosti jsou omezené zákonnými kompetencemi provozovatele letiště. Další postup a sankce vůči osobám, které zde nelegálně nabízejí přepravní služby, jsou již v gesci státních a městských orgánů, se kterými jsme v kontaktu a dlouhodobě veškeré kroky koordinujeme. Pozitivním výsledkem akce DAMOCLES je rovněž to, že nepotvrdila žádnou organizovanou trestnou činnost mezi našimi zaměstnanci. Kontrolní akce ostatně provádíme průběžně i mimo tuto mimořádnou aktivitu, např. za rok 2025 Ostraha letiště provedla kontrolu na alkohol či drogy ve 435 případech.”
Součinnostní akce s Městskou policií hlavního města Prahy jsou časté zvláště v perimetru Letiště Praha, a.s.
Spolupráce těchto složek je přínosná a velmi efektivní. Ing. Dušan Machoň, náměstek ředitele pro výkon služby pražské městské policie, hodnotí výsledky této akce takto: „Kontroly řidičů taxislužby patří k naší každodenní práci, a to i v prostorách letiště. Při účasti v mezinárodní akci DAMOCLES jsme tentokrát pomohli v oblasti, která běžně nepatří mezi kompetence Celní správy ČR, ale je velmi důležitá – letiště je totiž významný mezinárodní dopravní uzel a vstupní brána do naší země. Vzhledem k tomu, že turisté taxislužeb hojně využívají, může negativní zkušenost jejich celkový dojem z návštěvy Prahy zásadně ovlivnit. Během tří dnů strážníci zkontrolovali desítky řidičů taxi a odhalili řadu přestupků – jak v oblasti silničního provozu, tak samotné taxislužby. Nejčastěji šlo o nedovolené zastavení, stání na přechodech pro chodce a místech vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením, u taxislužby pak o nevystavené průkazy řidiče, neevidovaná vozidla a nesprávnou obsluhu taxametru. Výsledky ukazují, že podobně zaměřené společné kontroly mají jasný přínos – nejen v odhalování konkrétních pochybení, ale i jako prevence. Právě v takto exponovaném prostředí dává pokračování obdobných akcí jednoznačný smysl.“
Spolupráce s finanční správou Ministerstva financí ČR je dlouhodobě na vysoké úrovni a operativní výměna informací umožňuje rychlou reakci při odhalování dlužníků, ať již se jedná o fyzické nebo právnické osoby. Ředitel Sekce kontroly a analýzy rizik Generálního finančního ředitelství Ing. Jiří Žežulka hodnotí z pohledu finanční správy tuto akci takto: „V rámci akce DAMOCLES jsme využili i pracovní postupy týmu KOBRA 26 a zaměřili jsme se na rizikové provozy s vysokým rizikem nelegálního zaměstnávání. Podezření analytiků finanční správy se potvrdila a při kontrole bylo mimo jiného potvrzeno i dodání pracovní síly v řetězci bez právního zaměstnavatele. Případ bude nadále šetřen standardními kontrolními postupy.“
Přestože se jednalo primárně o kontrolní akci iniciovanou celními orgány, bylo rozhodnuto o komplexním pojetí kontrolní akce. Rozsah zjištěných nezákonných jednání byl neobvykle široký, zúčastněné složky tam v rámci součinnostních úkonů využily svých kompetencí k řešení řady přestupků nebo dokonce trestných činů.
kpt. Josef Urban
tiskový mluvčí
Ředitelství služby cizinecké policie