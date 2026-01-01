Na pořádek v Národním park České Švýcarsko dohlíží společné hlídky
Policisté s německými kolegy a strážci parku opět posílili dohled v národním parku
Dnes, 14. května 2026, zamířili policisté speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje společně se svými německými kolegy a strážci Národního parku České Švýcarsko do terénu v rámci další společné preventivně bezpečnostní akce. Jejím hlavním cílem je předcházení vzniku lesních požárů a zajištění bezpečnosti návštěvníků v chráněné oblasti.
Zvýšená pozornost je národnímu parku věnována také v souvislosti s nedávným požárem, který znovu připomněl, jak rychle může v suchém období dojít k ohrožení cenné přírody. Policisté i strážci parku proto kontrolují dodržování zákazu rozdělávání ohňů, pohybu mimo vyznačené trasy či nocování mimo povolená místa a zároveň návštěvníky upozorňují na zásady bezpečného chování v přírodě.
S blížícím se obdobím letních prázdnin a očekávaným nárůstem turistického ruchu budou podobná opatření pokračovat častěji. Návštěvníci se tak mohou v Českém Švýcarsku pravidelně setkávat s českými i německými policejními hlídkami, které doplňují strážci národního parku se svou detailní znalostí místního prostředí. Do akce se zapojily také hlídky oddělení jízdní policie z Libereckého kraje a hlavního města Prahy. Policisté na koních se dostanou i do obtížně přístupného terénu, zatímco policisté na čtyřkolkách kontrolují přístupové cesty se zákazem vjezdu a další riziková místa.
Cílem společných opatření je připomenout, že odpovědné chování každého návštěvníka je klíčové pro ochranu jedinečné přírody Českého Švýcarska.
Ústí nad Labem 14. května 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje