Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Na policisty šel se sekerou a nožem
Policisté z Šumperka museli použít donucovací prostředky, aby muže zneškodnili.
Minulý týden jsme na linku 158 přijali oznámení o agresivním muži, který se sekerou v ruce ničí vybavení rodinného domu v obci na Šumpersku. Oznamovatelka uvedla, že má z něho strach a je pod vlivem alkoholu. Na místo byli ihned vyslány policejní hlídky, které se zkontaktovali s oznamovatelkou. Žena uvedla, že za svým příbuzným přišla do místa jeho trvalého bydliště, což je uvedený dům, aby spolu probrali a řešili vzájemné rodinné spory a s tím související další neshody. Dál sdělila, že poté, co za ním přišla na dvůr domu, šel proti ní se sekerou v ruce, kterou držel nad hlavou. Poškozená se obávala o svůj život a zdraví a před agresorem utekla na bezpečné místo, odkud přivolala na pomoc policii.
Policisté z oddělení hlídkové služby oslovili podezřelého muže stojícího ve dvoře, který zareagoval poněkud nestandardně, kdy do jedné ruky vzal sekeru a do druhé dýku. Pomalu se rozešel proti hlídce, která na to zareagovala výzvou, aby od svého jednání upustil a zbraně odložil. Výzvy se opakovaly několikrát, ale bezvýsledně. Dotyčný na ně nereagoval a pomalu se k hlídce dál přibližoval. Vzhledem k nastalým okolnostem a ochraně vlastní bezpečnosti využili policisté v souladu se zákonem donucovací prostředky, proti muži použili TASER a poté muže zadrželi. Po použití tohoto donucovacího prostředku byla na místo přivolána záchranná služba, aby lékař zkontroloval zdravotní stav zasaženého muže, zda nemusí na ošetření do nemocnice. Podezřelý byl po jeho souhlasu převezen na služebnu, kde s ním byla provedena dechová zkouška s výsledkem 1,35 promile. Následně byl podezřelý umístěn do policejní cely a druhý den s ním byly provedeny potřebné procesní úkony a bylo zahájeno jeho trestní stíhání. Bylo mu sděleno obvinění z přečinu nebezpečné vyhrožování a ze zločinu vydírání ve stádiu pokusu. Z naší strany byl vydán podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který státní zástupce akceptoval. Soudce obviněnému uložil několik předběžných opatření a propustil ho. Trestní stíhání obviněného je tedy vedeno na svobodě. Za uvedené jednání může být obviněnému dle trestného zákoníku uložen trest odnětí svobody až na osm let.
por. Mgr. Miluše Zajícová
10. března 2026