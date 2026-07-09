Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Na pizzu s dopravní značkou
Policisté pátrají po totožnosti muže, který se za pomoci dopravní značky vloupal do pizzerie. Pokud ho poznáte, kontaktujte prosím linku 158.
Pravděpodobně velká chuť na pizzu ve výloze svedla na scestí muže, který se koncem května vloupal do pizzerie na Tylově náměstí. Skutečnost, že byla prodejna zavřená, pro něj nepředstavovala žádnou překážku. Nejprve se opakovaně pokoušel rozbít výlohu pěstí, ale bez úspěchu. Proto si na pomoc vzal dopravní značku, která stála opodál. Během chvíle výloha povolila a muž měl volnou cestu k vytoužené pochoutce. Jaké však asi bylo jeho překvapení, když zjistil, že pizzy vystavené ve výloze jsou pouze makety? Nejen na to bychom se ho rádi zeptali, pokud muže poznáváte nebo víte, kde se nachází, kontaktujte prosím linku 158. Děkujeme.
Případ se škodou bezmála deset tisíc korun je kvakifikován jako krádež vloupáním, za což v případě dopadení a odsouzení hrozí až jeden rok vězení.
por. Mgr. Jan Rybanský
9. červenec 2026