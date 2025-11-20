Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Na partnera vzala nůž
Žena zakončila hádku s partnerem nožem.
Kriminalisté odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje zahájili trestní stíhání sedmatřicetileté ženy pro zvlášť závažný zločin vražda ve stádiu pokusu.
V úterý 18. listopadu 2025 o půl sedmé ráno jsme na lince 158 přijali oznámení o zranění čtyřiadvacetiletého muže v Olomouci. Policejní hlídka dorazila na místo vzápětí. Zraněný muž policistům sdělil, že jej měl neznámý útočník před domem napadnout nožem poté, co mu odmítl dát cigaretu. Policistům se ale nezdálo tvrzení zraněného muže, který byl mezitím převezen do Fakultní nemocnice v Olomouci, a přivolali okresní kriminalisty. Ti pak prohlédli byt zraněného muže, ve kterém našli stopy po hádce a krev. Nato přivolali krajské kriminalisty, kteří si případ převzali. Společně zjistili, že muž v bytě bydlel se svou o třináct let starší partnerkou. Dalším shromažďováním poznatků a vyhodnocováním stop kriminalisté došli k závěru, že za útokem na muže stojí právě jeho přítelkyně. Tu se podařilo kriminalistům ještě dopoledne vypátrat a zadržet. Žena měla po zadržení pozitivní test na amfetamin. Jak zadržená, tak i její přítel jsou uživateli omamných a psychotropních látek.
Obviněná žena je podezřelá, že v ranních hodinách 18. listopadu po vzájemné hádce v bytě zaútočila na přítele, kterému kuchyňským nožem způsobila bodné zranění ohrožujícího na životě. Ke smrti nedošlo jen díky urgentnímu lékařskému ošetření. Žena se k činu doznala.
Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí ženy do vazby. Ženě hrozí za zvlášť závažný zločin vražda ve stádiu pokusu trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.
por. Mgr. Libor Hejtman
20. listopadu 2025