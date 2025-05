Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Na návštěvu k cizinecké policii? Klidně. Na trénink s policisty? Ještě líp.

Zveme vás na dvě akce, během kterých se nejen seznámíte s policií, ale možná se i trochu zapotíte. Každá akce v jiný den, na jiném místě, ale s jediným cílem: přiblížit vám policejní práci a zároveň nabídnout něco navíc.

Zkus to na vlastní kůži: sebeobrana a kondice

Tady půjde víc o pohyb a zážitek. Jsou připravené různé tréninkové bloky. Pod vedením zkušených policistů a instruktorů Musado MCS si můžete vyzkoušet základy sebeobrany. Při tréninku si otestujete i policejní výstroj – a rychle zjistíte, že největší výzva někdy začíná už při oblékání. Výstroj totiž není jen tak ledajaká – váží pěkných pár kilo, a když si v ní zkusíte pár jednoduchých cviků, možná si řeknete, že běžet maraton je proti tomu procházka růžovým sadem. Ale právě v tom je to kouzlo – zažijete, co obnáší pohyb v plné výbavě na vlastní kůži… doslova!

A až budete trochu zadýchaní z tréninku, přijde na řadu test vaší kondice. Vyzkoušíte si fyzické testy pro přijetí k Policii ČR a zjistíte, jak na tom skutečně jste. Nebojte se – nejde o žádné galeje. Možná to bude trochu dřina, ale hlavně zábava, při které si osvojíte něco nového a praktického. Nechceme vás utahat, chceme vás něco naučit. A kdo ví – třeba v sobě objevíte skrytého hrdinu!

Buďte u toho v sobotu 24.5.2025 ve Škodalandu v Plzni. Začínáme v 10 hodin. Neváhej a zaregistruj se zdarma na e-mailu nabor.plzen.cz.

Den otevřených dveří cizinecké policie

Přijďte se podívat, jak to funguje u cizinecké policie. Na několika stanovištích vám představíme naše zajímavé vybavení, techniku i vozový park. Nahlédnete do prostor, kam se běžně veřejnost nedostane, a pokud budete chtít, můžete se zeptat na cokoliv – nebo si vyslechnout pár historek z praxe, které jen tak někde neuslyšíte. Třeba zjistíte, proč mají ve znaku psa. Navíc si vyzkoušíte, jestli byste odhalili padělané doklady, nebo se můžete posadit za volant speciálního vozu Schengenbus. Zjistíte, co je videospektrální komparátor nebo jak funguje heartbeat detektor. Zkrátka: Den otevřených dveří, který nebude vůbec nudný.

Přijďte ve čtvrtek 29.5.2025 mezi 15. a 18. hodinou na Odbor cizinecké policie - Slovanskou alej 26 v Plzni.

Obě akce jsou zdarma a určeny pro širokou veřejnost bez ohledu na fyzickou zdatnost. Přijďte si užít den s námi – ať už se přijdete jen podívat, nebo si i trochu máknete.

npor. Ing. Martina Korandová

