Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Na návštěvě nelenila
Senior přišel vedle malé sbírky mincí i o finanční hotovost.
Velmi příjemnou ženu potkal v centru Brna více než osmdesátiletý senior. Nebylo tedy divu, že souhlasil s tím, že by jej doprovodila do bytu v okrajové části města. Vedle líbivě strávených chvil u skleničky dobrého moku návštěva v bytu nelenila. Z bytu se totiž ztratila malá finanční hotovost v drobných mincích. Při další návštěvě o dva dny později už byla mnohem aktivnější. Zvlášť, když se muž pochlubil malou sbírkou jubilejních mincí. Ty zlodějka ve vhodný okamžik, kdy hostitel odešel na balkón kouřit, odcizila. Navíc sebrala i občanský průkaz a odloženou hotovost. Přívětivý senior tak ztratil nejméně dvacet tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 5. března 2026