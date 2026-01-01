Policie České republiky  

Jihomoravský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Na návštěvě nelenila

Senior přišel vedle malé sbírky mincí i o finanční hotovost. 

Velmi příjemnou ženu potkal v centru Brna více než osmdesátiletý senior. Nebylo tedy divu, že souhlasil s tím, že by jej doprovodila do bytu v okrajové části města. Vedle líbivě strávených chvil u skleničky dobrého moku návštěva v bytu nelenila. Z bytu se totiž ztratila malá finanční hotovost v drobných mincích. Při další návštěvě o dva dny později už byla mnohem aktivnější. Zvlášť, když se muž pochlubil malou sbírkou jubilejních mincí. Ty zlodějka ve vhodný okamžik, kdy hostitel odešel na balkón kouřit, odcizila. Navíc sebrala i občanský průkaz a odloženou hotovost. Přívětivý senior tak ztratil nejméně dvacet tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 5. března 2026

