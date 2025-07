Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Na nákupy vyrazil vlakem

BLANENSKO: Peníze ani platební kartu neměl v úmyslu použít.

Na nákupy bez zaplacení si v pondělí vyrazil čtyřiačtyřicetiletý muž. V Boskovicích nasedl do vlaku a jel si nakoupit do Blanska. A co se týká sortimentu a velikosti košíku si nedělal žádné starosti. Zřejmě bral, co mu přišlo pod ruce. A pokud by plný vozík zaplatil, tak účtenka by byla opravdu dlouhá. A copak nákupní vozík obsahoval? Ovoce, zeleninu, pečivo (sladké i slané), sýry, salámy, koření všeho druhu, toaletní papír, pánské krémy a toaletní vody, brambůrky, oříšky i kilo zrnkové kávy včetně vysavače a další. Hodnota zboží přesahovala běžný nákupní rámec (více jak 12.000 Kč) a odpovídala spíše většímu rodinnému zásobování.

S plným vozíkem vyjel mimo nákupní zónu bez zaplacení, kde byl zastaven pracovníky obchodu. Policistům se vymlouval, že chtěl udělat dceři oslavu, ale čtrnáct záznamů v rejstřík trestů za krádeže mluvilo za vše. Co je záhadou a nedokázal policistům říct, jak chtěl rozsáhlý nákup dostat domů, když přicestoval vlakem.



nprap. Petra Hrůzová, 8. července 2025

