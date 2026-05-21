Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Na nákupech s nalezenou peněženkou
Policisté pátrají po neznámém muži, který v obchodě nalezl peněženku a s platební kartou rovnou zamířil na nákup.
Na konci března nalezl neznámý muž v prodejně v Bělohorské ulici v Praze 6 peněženku, ve které bylo přes dvacet tisíc korun, platební karty a další doklady poškozeného. Místo toho, aby nález odevzdal, nebo se pokusil najít majitele, si tuto peněženku přisvojil a druhý den s platební kartou zamířil do večerky, kde si nakoupil cigarety.
Policisté z místního oddělení Břevnov zajistili kamerové záznamy, na kterých je podezřelý muž zachycen ve chvíli, kdy nakupuje s cizí platební kartou. Jelikož se jim ho do současné doby nepodařilo vypátrat, žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud ho na záznamu poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho nalezení, volejte prosím linku 158.
Hledaný muž je podezřelý ze spáchání trestných činů zatajení nálezu a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což mu v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.
por. Richard Hrdina
21. května 2026