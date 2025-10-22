Policie České republiky  

Na motorce ujížděl policejní hlídce

Měl platný zákaz řízení. 

V pátek 17. listopadu 2025 krátce po půl desáté dopoledne řídil šestatřicetiletý řidič motocykl značky Suzuki v Karlových Varech po ulici Okružní směrem do ulice Nerudova. V těchto místech zrovna prováděla dohled nad bezpečnostní a plynulostí v silničním provozu policejní hlídka z Dopravního inspektorátu Karlovy Vary, a to v rámci právě probíhající dopravně bezpečnostní akce.

Policisté se rozhodli řidiče předepsaným způsobem zastavit a zkontrolovat. Na to řidič zareagoval tak, že začal s motocyklem ujíždět ulicí Závodu Míru, Holečkova, Dlouhá, Krátká, nerespektoval výzvy k zastavení a poté se ztratil z dohledu. Následně bylo zjištěno, že řidič ujíždí směrem na Počerny. Několik policejních hlídek se proto vydalo tímto směrem. Šestatřicetieltého řidiče po chvíli policisté vypátrali právě poblíž Počeren a omezili ho na osobní svobodě.

Policisté s ním provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol i test na návykové látky, které vyšly negativní. Lustrací bylo zjištěno, že šestatřicetiletý řidič řídil osobní vozidlo i přesto, že měl Magistrátem města Karlovy Vary vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

Následně byl převezen na obvodní oddělení Karlovy Vary – Rybáře, kde mu policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. 

mjr. Mgr. Kateřina Pešková 
22. 10. 2025

