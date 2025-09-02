Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Na motorce skoro dvoustovkou
Policisté dálničního oddělení zastavili dva motorkáře, kteří jeli na stotřicítce skoro dvousetkilometrovou rychlostí. Při kontrole s policisty spolupracovali, navíc se jeden z nich sám od sebe přiznal k zákazu řízení.
Celá událost se odehrála 26. srpna na dálnici D4 v lokalitě Mníšek pod Brdy. Kolem půl páté odpoledne si kolegové z pražského dálničního oddělení všimli dvou motorkářů, kteří v průběhu jízdy překročili maximální povolenou rychlost na dálnici. Na povolené stotřicítce atakovaly ručičky tachometrů dvousetkilometrovou rychlost. Hlídka dálničních policistů proto oba motorkáře zastavila, aby s nimi přestupek projednala. Při kontrole kolegové následně zjistili, že se jedná o ženu a muže a navzájem se vůbec neznají. Oba hříšníci s policisty spolupracovali, svou chybu přiznali a omluvili se. Motorkář navíc férově přiznal, že by za řídítky neměl co dělat, neboť má vysloven zákaz řízení do konce října 2026. Provedené dechové zkoušky byly negativní a zatímco pro motorkářku vše skončilo blokovou pokutou, druhý hříšník putoval na OOP Mníšek pod Brdy k dalším úkonům.
por. Mgr. Jan Rybanský
2.září 2025