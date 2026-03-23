Policie České republiky  

Pomáhat a chránit

Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Na motocyklu bez řidičského oprávnění

Překročil rychlost o 92 km/h. 

Motorkáře, který v pátek 20. března 2026 po 21. hodině projížděl na motocyklu CFMoto katastrálním územím Dolany, tedy po obchvatu Jaroměře, změřili při silniční kontrole policisté ze Stříteže. Čtyřiatřicetiletý řidič jel po silnici I/33, kde je dovolena maximální rychlost 90 km/h, rychlostí 182 km/h.

Na výzvu policistů nepředložil všechny potřebné doklady a následná lustrace ukázala, že není držitelem řidičského oprávnění skupiny A. Dechová zkouška i test na přítomnost drog byly negativní.

Policisté mu na místě administrativně zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Ve správním řízení mu nyní hrozí pokuta až 75 tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel v délce od 18 měsíců do 3 let.

por. Pižlová Šárka, DiS.
23.3.2026, 11:00

