Na mladíka si počkal a vytáhl na něj nůž

Agresor byl zadržen a nyní je již ve vazbě. 

Ze spáchání zločinu vydírání obvinili ve čtvrtek litoměřičtí kriminalisté 21letého muže, který měl 18letému mladíkovi hrozit s nožem v ruce.

K události došlo ve středu po osmé hodině ráno v ulici Neklanova v Roudnici nad Labem. Útočník si na poškozeného měl počkat u střední školy, přistoupit těsně k němu a hrozit mu zabitím. Slovní výhružku měl následně podpořit i vytažením nože, který měl v brašně, a jeho napřáhnutím směrem k napadenému. Přitom po něm podle dosavadních zjištění chtěl, aby si z telefonu vymazal určitá data. Následně z místa odešel a událost byla poté oznámena policii.

Policisté podezřelého díky spolupráci s městskými strážníky ve středu dopoledne zadrželi a poté umístili do cely. Po provedení potřebných úkonů vyšetřovatel zahájil trestní stíhání obviněného a z důvodu rizika opakování trestné činnosti (obviněný byl již dříve pro násilnou trestnou činnost odsouzen) učinil podnět k podání návrhu na vzetí do vazby. S tím se státní zástupce i soudce ztotožnili a dnešního dne byla na obviněného soudem uvalena vazba.

V případě prokázání viny u soudu dotyčnému podle zákona hrozí uložení trestu odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská
26. září 2025

