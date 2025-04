Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Na místě zemřeli tři lidé

KRAJ: Při havárii dodávky na 13. kilometru D2 ve směru na Brno zemřeli tři lidé (video).

Předvelikonoční středu odstartovala na jihomoravských silnicích po obědě havárie kamiónu, převážejícího tekutou síru. Nebezpečná látka začala u cisterny utíkat mezi 11. a 8. kilometrem na D2 ve směru na Brno. Pro odstranění následků bylo nutné dálnici na 11. kilometru na sjezdu Blučina uzavřít. Policisté odkláněli vozidla na objízdnou trasu vedle přes Blučinu a Židlochovice. Ta byla přetížená, tvořily se kolony jak na objízdné trase, tak i na dálnici. Krátce po 14. hodině došlo na D2 na 13. kilometru znovu ve směru na Brno k tragické nehodě. Řidič dodávky tam při dojíždění do kolony zezadu narazil do v koloně stojícího kamiónu. Následky havárie jsou tragické. Na místě zemřeli tři lidé, další čtyři byli s různě závažnými zraněními převezeni do nemocnice. Komunikace byla v průběhu vyšetřování neprůjezdná. Policisté odkláněli dopravu z dálnice na sjezdu Hustopeče. I tato objízdná trasa přes Židlochovice byla přetížená a tvořily se kolony

Ve stejný čas došlo na Vyškovsku poblíž obce Heroltice k havárii traktoru. Jeho řidič, pravděpodobně v důsledku zdravotní indispozice nejdříve vjel vlevo mimo komunikaci, následně se vrátil zpět na silnici, aby stroj zastavil v pravém příkopu. Při havárii devětačtyřicetiletý řidič z neovládaného traktoru pravděpodobně vypadl. Přivolaní záchranáři muže resuscitovali a letecky transportovali do nemocnice. Ten při převozu bohužel zemřel.

por. Bohumil Malášek, 16. dubna 2025

