Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Na Masteru jsme zadrželi dva zloděje telefonů
Měli jich u sebe celkem 23.
Skončil 26. ročník festivalu Masters of Rock. A jaký byl z pohledu policie?
Stejně jako každý rok, i letos jsme řešili problémy v dopravě. Ať už se jednalo o problémy s parkováním, alkoholem za volantem nebo řízení bez patřičného řidičského oprávnění. Řidičů pod vlivem alkoholu bylo letos 22 (z toho 4 nadýchali více než 1 promile) a to i přesto, že měl každý z nich možnost přijít na místní obvodní oddělení a bezplatně zjistit, zda už může bez obav usednout za volant. Této možnosti využilo rekordní množství návštěvníků festivalu, celkem 250, z nichž 48 mělo pozitivní dechovou zkoušku (nejvyšší naměřené množství bylo 1,8 promile), proto přišli někteří pro jistotu několikrát. Hned v pátek ráno se stala rekordmankou za volantem pětadvacetiletá žena, která nadýchala 2,2 promile. Je podezřelá ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a pravděpodobně nějakou dobu řídit nebude. Kromě toho jí hrozí peněžitý trest a trest odnětí svobody až na 1 rok.
V sobotu jsme přijali několik desítek oznámení o krádežích mobilních telefonů. Ve spolupráci s návštěvníky a s pracovníky bezpečnostní agentury jsme potom v noci ze soboty na neděli zadrželi dva cizince podezřelé právě z těchto krádeží. U jednoho z nich jsme v batohu našli 23 odcizených telefonů. Oba cizinci skončili v policejní cele a v pondělí si ve zkráceném přípravném řízení vyslechli podezření ze spáchání trestného činu krádež spáchaného ve spolupachatelství. O tom, zda budou cizinci stíhaní vazebně, rozhodne soud.
Kromě této události přijali policisté 3 oznámení o podvodu při nákupu elektronických lístků na festival. Doporučujeme proto nakupovat lístky, a to nejen na tento festival, pouze v ověřených internetových obchodech.
Na závěr festivalu, v pondělí ráno při odjezdu návštěvníků z Vizovic, policejní preventisté ve spolupráci s pracovníkem Besipu ocenili vzorné řidiče nealkoholickým pivem a jednorázovým alkohol testem a popřáli jim šťastnou jízdu do jejich domovů v rámci akce „Řídím, piju nealko pivo“.
20. července 2026; por. Bc. Monika Kozumplíková