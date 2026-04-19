Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Na letišti ve Strakonicích došlo k pádu při paraglidingu
Mladá žena pád přežila a byla převezena do nemocnice.
V sobotu 18. dubna po 17:30 hodině přijali policisté na lince 158 oznámení o pádu paraglidisty na letišti ve Strakonicích. Strakoničtí policisté vyjeli na místo, kde zjistili, že se mladá žena pokoušela přistát s motorovým paraglidem. Měla obrovské štěstí, protože při přistávání, přibližně ve výšce 20 metrů, začala mít technické problémy se sedačkou, a poté přistála moc rychle. Následkem byl pád, při kterém narazila do zaparkovaných vozíků. Utrpěla zranění a byla převezena na ošetření do českobudějovické nemocnice. Při pádu došlo k poškození vozíků. Celková škoda byla vyčíslena na více než 200 000 korun.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
19. dubna 2026