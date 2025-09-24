Policie České republiky  

Na Letišti Václava Havla proběhla odborná bezpečnostní konference

Na konci srpna uspořádalo Ředitelství služby cizinecké policie ve spolupráci s Ředitelstvím služby pořádkové policie v kongresovém sále Letiště Václava Havla odbornou konferenci zaměřenou na problematiku bezpečnostních hrozeb a prevenci teroristických útoků. 


Konference byla věnována především pozadí teroristických útoků, které se odehrály v Izraeli dne 7. října 2023. Účastníci měli jedinečnou příležitost vyslechnout přímé účastníky těchto událostí, kteří tehdy zasahovali na místě. Díky jejich osobním svědectvím a zkušenostem získali čeští policisté autentický pohled na problematiku, která je z hlediska přípravy a reakce bezpečnostních složek zásadní.

 
Akce se zúčastnily útvary policie napříč celou Českou republikou – od specializovaných zásahových jednotek až po prvosledové hlídky. Program doplnily i autentické materiály přiblížující problematiku z pohledu zasahujících složek i z perspektivy pachatelů útoků.

 
Policie České republiky děkuje izraelským kolegům za sdílení cenných zkušeností a poznatků, které významně obohatily odborný program. Poděkování zároveň patří i společnosti Letiště Praha a.s. za poskytnutí reprezentativních prostor, díky nimž se tato konference mohla uskutečnit.


 
24. září 2025
kpt. Josef Urban
tiskový mluvčí
Ředditelství služby cizinecké policie
