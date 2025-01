Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Na letenku poslala peníze lékaři i agentovi FBI

BRNĚNSKO: Důvěřivá žena se stala obětí podvodu dvakrát krátce po sobě.

Složitou práci mají policisté s třiašedesátiletou ženou z Brněnska, kterou v minulém roce oklamal neznámý podvodník vydávající se za lékaře, který pomáhá v Jemenu a ve finanční tísni nemá na letenku zpět do České republiky. Tehdy mu žena zaslala téměř dvě stě sedmdesát tisíc korun. Po takovéto zkušenosti by se dalo čekat, že se ze svých chyb ponaučí a dá si větší pozor. Jenže tuto ženu po oznámení na policii kontaktoval přes messenger podvodník znovu, nyní se však vydával za texaského generála FBI, který ji měl sdělit, že zahájí vyšetřování ve věci jejího podvodu. Jediné co pro to musí udělat, je odeslat zahajovací poplatek ve výši tři sta padesát EUR na zadaný účet. Jenže jen u jednoho poplatku nezůstalo. Následovaly platby za letenky pro tři agenty FBI a další poplatek za jejich ubytování. Žena tak podvodníkovi naivně neodesílala dalších, v přepočtu více než padesát tisíc korun. Poslední platba, kterou po ni generál požadoval, už byla ve výši osm a půl tisíce eur. Tato částka však byla i na tuto důvěřivou ženu vysoká. Opětovně tak navštívila policisty, kteří ji znovu potvrdili, že se stala obětí podvodu.

Bohužel podvedená nebyla v poslední době jen tato žena. Pod legendou napadení bankovního účtu přišel o více než dvě sta devadesát tisíc i sedmadvacetiletý muž z Brněnska. Téměř sedmadvacet tisíc potom s vidinou výhodné investice do kryptoměn odeslal podvodníkovi i třiatřicetiletý muž taktéž z Brněnska. Uvedené případy několikanásobně překonal čtyřiasedmdesátiletý senior z Břeclavska, který ze stejného důvodu investice postupně odeslal podvodníkům přes šest set tisíc korun.

por. David Chaloupka, 29. ledna 2025

Související dokumenty Kyber podvody.m4a

Velikost souboru: 5,0 MB / formát M4A

