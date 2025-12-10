Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Na kurýra místo vylákaných peněz čekali kriminalisté
Na konci měsíce listopadu se podařilo na základě vynikající operativní práce policistů z oddělení hospodářské kriminality Domažlice a samozřejmě i díky obezřetnému, prozíravému přístupu a rychlé reakci poškozeného objasnit případ internetové kriminality, zadržet na místě pachatele a zachránit tak poškozenému nemalou finanční částku.
V posledním listopadovém týdnu oslovila prostřednictvím sociálních sítí dosud neustanovená osoba pětasedmdesátiletého muže z Domažlicka pod lživou legendou, a to jeho údajného vysokého výnosu z předchozího investování do kryptoměny. Neznámá osoba muže dále přesvědčovala, že mu tento výnos vyplatí, ale že má nejdříve vybrat ze svého bankovního účtu finanční částku ve výši 300 tisíc korun a tuto předat na předem určeném místě dohodnutému kurýrovi z důvodu další legalizace a prokázání obchodu. Poškozený muž však celou věc předtím, než se mělo setkání s kurýrem a předání peněz uskutečnit, oznámil na policii. Případ si ihned převzali policisté z oddělení hospodářské kriminality územního odboru Domažlice, kteří na něm začali okamžitě pracovat. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod ve stadiu pokusu, přečinu neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací, zločinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti a dále ihned započali operativní činnost.
Poškozený se tedy dostavil na předem sjednané místo v okrese Domažlice, kam přišel i domluvený kurýr, ale na toho místo peněz čekali kriminalisté, kteří jej zadrželi. Zadrženým kurýrem byl sedmačtyřicetiletý muž cizí státní příslušnosti. Policejní vyšetřovatel z oddělení hospodářské kriminality územního odboru Domažlice zahájil trestní stíhání tohoto muže, kterého obvinil ze spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti a zároveň se spisovým materiálem podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soud návrh akceptoval a obviněný je tak již stíhán vazebně.
Buďte i Vy takto obezřetní a nenechte se zmást lstí, lživým, přesvědčovacím a manipulativním přístupem od neznámých jedinců, kteří cílí na to, abyste jednali pod tlakem a důvěřovali jim. A to ani pod záminkou údajného lákavého „bohatství“. Mohli bychom zde použít pořekadlo „kdo chce víc, nemá nic“, které platí ve velké většině těchto obdobných případů, a však tento, námi zmiňovaný, má naštěstí dobrý konec a poškozený díky duchapřítomnosti a obezřetnosti tak své peníze uchránil.
por. Bc. Barbora Šmaterová, DiS.
