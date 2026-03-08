Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Na kole bez cyklistické přilby i pod vlivem
Dva pády cyklistů skončily poraněním hlavy, oba neměli na hlavě přilbu.
V neděli krátce po 16. hodině nezvládl jízdu na freestylovém kole 59letý muž, kterému se v Tanvaldu v ulici Pod Špičákem údajně podklouzlo přední kolo a upadl na zem. Protože během jízdy neměl na hlavě připevněnou cyklistickou přilbu, utrpěl pohmožděniny a odřeniny na hlavě. Navíc vyšlo najevo, že kolo řídil pod vlivem, dechová zkouška ukázala, že mu v žilách kolovalo 2,72 promile alkoholu. Jeho konzumaci před jízdou nepopřel, jen si nedokázal vybavit množství a druhu požitého alkoholu. Ve správním řízení mu za jízdu pod vlivem hrozí až padesátitisícová pokuta.
Bez cyklistické přilby si na kole vyjela v neděli i 56letá žena, která svůj výlet dopoledne neplánovaně zakončila v Sobotecké ulici v Turnově, kde prudce zabrzdila před železničním přejezdem. Přitom si spletla brzdové páčky a přepadla přes řidítka. Zdravotnická záchranná služba ji s poraněním hlavy transportovala do turnovské nemocnice na vyšetření.
Na kole bez přilby by neměli vyjíždět ani cyklisté starší 18 let, protože i jim může při nehodě zachránit život. Více užitečných rad pro cyklisty naleznete na odkazu "Na kole jen s přilbou".
3. 8. 2026
por. Bc. Ivana Baláková