Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Na jihu Čech řádil falešný policista a bankéř
Žena uvěřila legendě o napadeném účtu, za jediný den přišla o 1 300 000 korun.
Českobudějovičtí kriminalisté, specialisté na kyberkriminalitu, opětovně upozorňují na typ podvodného jednání, kdy pachatelé vystupují jako policisté a bankéři a snaží se svoji oběť přesvědčit o tom, že má napadený bankovní účet a jediná šance, jak své peníze ochránit, je převést je na jiný "bezpečný" účet a nebo je vybrat z účtu a v hotovosti předat "důvěryhodnému" kurýrovi na určeném místě.
Přesně takovou legendu použil neznámý pachatel v tomto týdnu, když vystupoval jako policista z odboru hospodářské kriminality v Třebíči a prostřednictvím telefonu a emailu kontaktoval jednu ženu z jižních Čech. Oslovil ji v úterý v dopoledních hodinách s legendou napadení bankovního účtu a vysvětlil jí, že bude kontaktována pracovníkem banky. Oba zněli velmi přesvědčivě, a tak žena ještě téhož dne učinila několik transakcí ze svých bankovních účtů na jiné účty. Dále ji pak přesvědčili, aby udělala několik výběrů v hotovosti, jednalo se o statisícové částky v korunách, ale i v dolarech a eurech. Ty pak předala jí zcela neznámé osobě. Jednalo se o kurýra, který je od ní převzal na jednom parkovišti v Soběslavi. Dalším úkolem této ženy bylo sjednání úvěru ve výši 500 000 korun. I tento pokyn splnila, peníze následně vybrala a předala je na jednom parkovišti ve Veselí nad Lužnicí opět neznámému muži - alias kurýrovi.
Ačkoliv to zní neuvěřitelně, žena tímto způsobem během jednoho jediného dne přišla o 1 300 000 korun. Až potom jí došlo, že se stala obětí podvodníků. Následně případ oznámila na policii. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení ve věci podvodu. V případě dopadení pachatele a prokázání jeho viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.
Kriminalisté připomínají v rámci projektu KYBERRÁDCE zásady bezpečného chování v případě, že vás osloví po telefonu policista nebo bankéř, abyste zachránili své peníze.
•Policista ani bankéř si k Vám pro peníze nikdy nepřijdou. Nikdy Vás nebudou nutit cokoliv kamkoliv převádět!
•Policista Vám nikdy nebude posílat svůj služební průkaz.
•Jakoukoliv informaci, která se týká Vašeho účtu, si vždy ověřte u Vašeho bankovního poradce či přímo ve Vaší bance.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
21. června 2026