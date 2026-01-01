Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Na investice si vypůjčil
Seniorka z Břeclavska ztratila při investování více než šest set tisíc korun.
Měsíční investování nepřineslo šedesátníkovi z Tišnovska očekávaný zisk. Muž naopak ztratil skoro milión korun. Amatérský investor se zaregistroval na internetu a vzápětí ho kontaktovala dvojice specialistů. Společně založili investiční účet a muž zaplatil vstupní několikatisícový poplatek. Obratem investoval několik desítek tisíc korun. Na další investice, které by se mimo jiné podle sdělení makléřů skvěle zhodnocovaly, si už muž musel peníze vypůjčit. Učinil tak u čtyř různých bankovních institucí. Pro zajímavější zhodnocení ale bylo potřebné peníze předat kurýrovi. Ten si pro peníze opakovaně přijel do místa bydliště. Až potom zasáhla rodina a muž pochopil, že komunikoval s podvodníky.
Podobným způsobem chtěla vydělat o dvacet let starší žena z Břeclavska. Podle rady investora nainstalovala do počítače a mobilu potřebné programy. To otevřelo podvodníkům cestu k jejím účtům. Během čtvrtroku proběhla na účtech poškozené bez jejího vědomí řada transakcí. Jejich výsledkem je ztráta více než šest set šedesát tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 10. března 2026