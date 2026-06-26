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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Na Instagramu pohrozil pistolí a sekerou

Mladíka policisté zadrželi a za spáchání trestného činu mu hrozí až tříleté odnětí svobody. 

Podezření ze spáchání trestného činu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci sdělili policisté 19letému mladíkovi z Jirkova. Ten v úterý 23. června pozdě večer zveřejnil na Instagramu příspěvek k informačnímu plakátu informujícímu o nadcházející páteční akci plánované v chomutovském music clubu. Ve svém příspěvku do horní části plakátu zakomponoval dvě fotografie, z nichž na jedné je zachycena část osoby držící v ruce pistoli a na druhé mající v ruce sekeru. Do dolní části plakátu přidal nápis ve znění: Počkejte co já tam udělám, tady máte dvě fotky s čím tam budu a co tam udělám.

Jeho jednání oznámil přímo jeden z policistů jirkovského obvodního oddělení, jehož na příspěvek ze sociální sítě upozornila jeho příbuzná. Okamžitě věc probral se svým vedoucím a policisté se ihned začali výhružným příspěvkem zabývat a zjišťovat potřebné okolnosti včetně pátrání po podezřelém. Toho téhož dne zadrželi a následující den mu sdělili podezření ze spáchání zmíněného trestného činu.

Jak vyplynulo z výslechů samotného zadrženého, ale i dalších osob a z dalších zjištěných skutečností, pohrůžka nebyla myšlena vážně a reálné nebezpečí nehrozilo. Policisté v rámci prověřování zjistili, že fotografie byly pořízeny již v dřívější době. Dotyčný nevlastní žádnou střelnou zbraň, na fotografii je vyobrazena „kuličková“ pistole, kterou již mladík ani nemá. Sekera patří jeho matce, která ji policistům vydala s tím, že její syn ani nevěděl, kde se tato sekera nacházela.

Policisté v této souvislosti upozorňují, že byť obdobné jednání nemusí být myšleno vážně, jedná se o trestný čin, ať už je pohnutka jakákoli.

Mladíkovi za spáchání uvedeného trestného činu hrozí u soudu trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská
26. června 2026

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