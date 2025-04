Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Na hranicích zpřísňují opatření

KRAJ: Všechny kamióny mířící do republiky musí projít dekontaminací.

Pátečním dnem dochází především na hranicích se Slovenskem k dalšímu zpřísnění opatření v souvislosti s výskytem slintavky a kulhavky u našich východních sousedů. Nově musí všechny kamióny přes pět určených přechodů. Na jihu Moravy jsou to hraniční přechody v Lanžhotu a Hodoníně. Kamióny mířící do republiky jsou podrobeny kontrole. Podle výsledku kontroly, kterou řídí pracovníci Státní veterinární správy, pak projdou třemi možnými způsoby dekontaminace. Většina vozů projíždí po rohožích s dezinfekčním roztokem. Během pátku pak budou pracovníky ŘSD na přechodu ve vozovce vyfrézovány vany. Ty naplní hasiči dezinfekčním roztokem a průjezdem dochází k výrazně účinnější dezinfekci. Nákladní automobily, které veterináři označí jako nejrizikovější, pak budou po průjezdu roztokem navíc dezinfikovány při průjezdu branou vytvářející dezinfekční aerosol. Hraničním přechodem v Hodoníně projedou pouze nákladní automobily, které nepřeváží rizikový náklad, tedy určená zvířata, živočišné produkty a krmivo. Vozidla s tímto nákladem pak policisté vrací zpět na Slovensko a do ČR mohou zamířit pouze přes přechody s důkladnou dekontaminací. V případě jižní Moravy se jedná o přechod v Lanžhotu. V souvislosti se zpřísněním opatření se na příjezdu do republiky tvořila na dálnici několikakilometrová kolona. Během prvních hodin zpřísněného opatření se musely z Hodonína vrátit dva kamióny převážející krmivo. Ty policisté nasměrovali na přechod do Lanžhotu. Žádný z nákladních automobilů nebyl z Lanžhotu vrácen zpět na území Slovenska.

por. David Chaloupka, 4. dubna 2025

