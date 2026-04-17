Na hranicích bylo rušno
Policisté posílili kontroly na Jesenicku, Bruntálsku i Opavsku.
Jeseničtí policisté společně s polskými kolegy, celníky a příslušníky pohraniční stráže rozjeli ve čtvrtek 16. dubna bezpečnostní opatření s názvem „Hranice 2026“. Společné hlídky obsadily všechny hraniční přechody na Jesenicku, a to v úseku od Travné až po Zlaté Hory. Další kontrolní stanoviště bylo zřízeno v blízkosti hraničního přechodu se zaměřením na nákladní dopravu, kde policisté kontrolovali především kamiony. Na Jesenicku však akce nekončila. Obdobné bezpečnostní opatření probíhalo ve stejnou dobu také na dalších úsecích státní hranice, konkrétně na Bruntálsku a Opavsku. Akce tak měla širší regionální rozsah.
Hlavním cílem akce byla eliminace trestné činnosti a dalšího protiprávního jednání, včetně prevence v oblasti silničního provozu. Kontroly se soustředily zejména na řidiče motorových vozidel, a to především s ohledem na jízdu pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Současně se policisté zaměřili také na vytipovaná vozidla, u nichž existovalo podezření na převoz omamných a psychotropních látek a prekurzorů určených k jejich nelegální výrobě z území Polské republiky.
Během opatření zkontrolovaly společné týmy celkem 330 řidičů a jejich vozidel. Policisté zjistili 12 přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V jednom případě řidič usedl za volant pod vlivem alkoholu, další dva řidiči řídili pod vlivem drog. Našel se i jeden odvážlivec, který vyrazil na cestu bez příslušného řidičského oprávnění.
Při kontrolách nákladních vozidel odhalili policisté dva kamiony, které překročily maximální povolenou hmotnost. Majitelům těchto vozidel byly uloženy kauce v celkové výši 27 000 korun.
por. Ing. Tereza Neubauerová
17. dubna 2026