Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Na hosty vzal nůž

SUŠICKO – Čtyřiadvacetiletý muž, který v neděli v nočních hodinách ohrožoval na zábavě ostatní hosty nožem, vyhrožoval a opakovaně fyzicky napadl policistu, skončil v úterý ve vazbě.

Dne 6. července 2025 v nočních hodinách přijali policisté z obvodního oddělení Sušice oznámení o výtržnictví a napadání hostů, kterého se měl dopouštět čtyřiadvacetiletý muž na zábavě v jednom z kempů na Sušicku. Dotyčný měl v průběhu zábavy porazit popelnici, a když byl obsluhou baru a i dalším hostem vyzván, aby ji postavil, tak měl fyzicky napadnout onoho hosta, strčit do něj a shodit jej na dřevěný stůl, který se rozlomil. Pokračování ve fyzickém napadení chtěl zabránit další host, kdy i toho se měl snažit dotyčný muž pěstmi napadnout, přičemž následně si měl vzít do ruky nůž a tohoto druhého hosta jím ohrožovat a slovně mu vyhrožovat. Na místo se dostavili policejní hlídky z obvodního oddělení Sušice, Horažďovice a Kolinec a následně i klatovští kriminalisté. Policisté na místě útočníka zadrželi, provedli u něj dechovou zkoušku, která byla s pozitivním výsledkem s naměřenou hodnotou přes 1,5 promile, a poté ho eskortovali z místa činu na služebnu. Při převozu však dotyčný muž měl eskortujícím policistům vyhrožovat a urážet je, jednoho z policistů měl pak dokonce i opakovaně fyzicky napadnout. Muž byl následně převezen do policejní cely. Všechny jeho fyzické útoky se naštěstí obešly bez vážnějších zranění.

Následující den vrchní komisařka z oddělení obecné kriminality Klatovy proti dotyčnému zahájila trestní stíhání, kdy muže obvinila z přečinů násilí proti úřední osobě, nebezpečné vyhrožování a výtržnictví. Společně se spisovým materiálem podala okresnímu státnímu zastupitelství i podnět k podání návrhu obviněného na vzetí do vazby, soud návrhu vyhověl a rozhodl, že obviněný bude nadále stíhán vazebně. V případě uznání viny hrozí muži za takové jednání trest odnětí svobody až na čtyři léta.



por. Bc. Barbora Šmaterová, DiS.

8. července 2025



