Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Na hledaného muže byl vydán příkaz k zadržení
V případě jakýchkoliv informací k hledanému muži volejte na linku 158.
Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 31letém muži z Lestkova na Tachovsku, který je přibližně 180 cm vysoké střední postavy, má hnědé krátké vlasy a hnědé oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledaného muže byl Okresním soudem v Chebu vydán příkaz k zadržení pro přečin poškození cizí věci.
V případě jakýchkoliv informací k hledanému muži volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
6.11.2025