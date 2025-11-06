Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Na hledaného muže byl vydán příkaz k zadržení

Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 31letém muži z Lestkova na Tachovsku, který je přibližně 180 cm vysoké střední postavy, má hnědé krátké vlasy a hnědé oči.

Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Na hledaného muže byl Okresním soudem v Chebu vydán příkaz k zadržení pro přečin poškození cizí věci.

V případě jakýchkoliv informací k hledanému muži volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jan Bílek
6.11.2025

