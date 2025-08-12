Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Na hledaného je vydán souhlas se zadržením

Může se pohybovat v ČR i na Slovensku. 

Policisté již od konce loňského roku pátrají po 32letém muži ze Slovenska, který se nechává zaměstnávat pod falešnými jmény.

PÁTRACÍ RELACE (Pokud odkaz není aktivní, pátrání jsme odvolali).

Pokud víte, kde se hledaný muž zdržuje nebo máte jakékoliv informace, které by policistům pomohly s jeho nalezením, ozvěte se na linku 158.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
12. srpna 2025

