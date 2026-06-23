Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Na elektrokoloběžce s 3,33 promile alkoholu v krvi
Žena na elektrokoloběžce bez ochranné přilby vlivem opilosti upadla na silnici a poranila si hlavu.
Na rovném úseku silnice havarovala v sobotu odpoledne v centru Nového Boru 35letá koloběžkářka. Ta vlivem požitého alkoholu spadla z koloběžky na silnici ve Smetanově ulici a zranila se přitom na hlavě, protože neměla ochrannou přilbu. Průběh nehody si nepamatuje a zdravotnická záchranná služba ji s podezřením na středně těžké poranění hlavy transportovala do českolipské nemocnice. Na otázku policistů, co před jízdou vypila, žena odpověděla, že toho bylo hodně. Do kontrolního přístroje nadýchala 3,33 promile alkoholu.
Až se po vážném úrazu uzdraví, čeká ji správní řízení, ve kterém jí za jízdu pod vlivem alkoholu hrozí pokuta v rozpětí od 25 000 do 50 000 korun. Vzhledem k tomu, že jela na elektrokoloběžce Aerium T 350 PRO Blue s nižším výkonem, zákon na tento dopravní prostředek pohlíží jako na jízdní kolo a ne motorové vozidlo. Z uvedeného důvodu nemůže být za svou opileckou jízdu trestně stíhána pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky.
23. 6. 2026
por. Bc. Ivana Baláková