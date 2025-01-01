Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Na elektrokole měl muž téměř 3 promile

Policisté řešili havárii elektrokola v Lázních Bělohrad. 

Od pátečního odpoledne se jičínští dopravní policisté zabývají havárií elektrokola, k níž došlo v obci Lázně Bělohrad. Podle dosavadních zjištění se 44letý muž plně nevěnoval řízení svého nemotorového vozidla a nepřizpůsobil rychlost jízdy. Na volném úseku komunikace nezvládl řízení a s elektrokolem upadl.

Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, která vyšla pozitivně s naměřenou hodnotou 2,77 promile alkoholu. Muž navíc neměl nasazenou ochrannou přilbu. Při pádu utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření.Na elektrokole vznikla předběžně vyčíslená škoda ve výši 1 000 Kč. Okolnostmi havárie se policisté nadále zabývají.

Policie ČR připomíná, že alkohol a řízení vozidla, ať už motorového či nemotorového, včetně jízdního kola a elektrokola, se nikdy neslučují – i malé množství alkoholu výrazně snižuje schopnost soustředění, zpomaluje reakce a zvyšuje riziko nehody. Používání ochranné přilby výrazně zvyšuje bezpečnost a při pádu může zmírnit následky zranění.

24. listopadu
por. Mgr. Martin Stránský

Poškozené elektrokolo

Poškozené elektrokolo 

Poškozené elektrokolo

Poškozené elektrokolo 

Poškozené elektrokolo

Poškozené elektrokolo 

