Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Na elektrokole měl muž téměř 3 promile
Policisté řešili havárii elektrokola v Lázních Bělohrad.
Od pátečního odpoledne se jičínští dopravní policisté zabývají havárií elektrokola, k níž došlo v obci Lázně Bělohrad. Podle dosavadních zjištění se 44letý muž plně nevěnoval řízení svého nemotorového vozidla a nepřizpůsobil rychlost jízdy. Na volném úseku komunikace nezvládl řízení a s elektrokolem upadl.
Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, která vyšla pozitivně s naměřenou hodnotou 2,77 promile alkoholu. Muž navíc neměl nasazenou ochrannou přilbu. Při pádu utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření.Na elektrokole vznikla předběžně vyčíslená škoda ve výši 1 000 Kč. Okolnostmi havárie se policisté nadále zabývají.
Policie ČR připomíná, že alkohol a řízení vozidla, ať už motorového či nemotorového, včetně jízdního kola a elektrokola, se nikdy neslučují – i malé množství alkoholu výrazně snižuje schopnost soustředění, zpomaluje reakce a zvyšuje riziko nehody. Používání ochranné přilby výrazně zvyšuje bezpečnost a při pádu může zmírnit následky zranění.
24. listopadu
por. Mgr. Martin Stránský