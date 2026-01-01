Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Na devadesátce jel 145 km/h
Policisté na Děčínsku během víkendové dopravně bezpečnostní akce kontrolovali především motocyklisty.
Nepřiměřená rychlost patří dlouhodobě mezi nejčastější příčiny závažných dopravních nehod. Přesto se stále najdou řidiči, kteří výrazně překračují nejvyšší povolenou rychlost.
Během víkendové krajské dopravně bezpečnostní akce zaměřené především na motocyklisty zaznamenali děčínští dopravní policisté jeden takový případ na silnici mezi Varnsdorfem-Studánkou a Dolním Podlužím. Řidiči motocyklu naměřili v úseku s nejvyšší dovolenou rychlostí 90 km/h rychlost 145 km/h.
Za takto závažné překročení rychlostního limitu byl případ oznámen správnímu orgánu. Řidiči ve správním řízení hrozí pokuta ve výši od 7 do 25 tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel na šest až osmnáct měsíců.
Motocyklisté patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu, což potvrzují i statistiky. Za první pololetí letošního roku bylo v Ústeckém kraji evidováno 153 dopravních nehod s účastí motocyklů. Ty si vyžádaly jeden lidský život, 11 osob utrpělo těžká zranění a dalších 100 bylo zraněno lehce.
Policisté budou v obdobných kontrolních akcích pokračovat i nadále. Apelujeme na všechny řidiče, aby dodržovali stanovené rychlostní limity a přizpůsobili svou jízdu aktuálním podmínkám. U motocyklů platí toto pravidlo dvojnásob. Vyšší rychlost výrazně zkracuje čas na reakci a zvyšuje riziko fatálních následků při případné nehodě.
Dodržujme rychlost. Každá ušetřená minuta za volantem nebo řídítky nestojí za ztrátu zdraví či života.
Děčín 28. července 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje