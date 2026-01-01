Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Na Děčínsku během dvou dnů dvě nehody pod vlivem alkoholu
Jeden řidič skončil s bagrem v příkopu, druhý havaroval na zasněžené silnici.
Alkohol za volantem i za řídítky pracovního stroje. Během dvou dnů vyjížděli dopravní policisté ke dvěma dopravním nehodám, u kterých byl podle prvotních informací jednou z hlavních příčin alkohol na straně řidičů.
V pondělí 16. února 2026 ve večerních hodinách došlo v obci Jiříkov k dopravní nehodě pracovního stroje. Třiačtyřicetiletý muž řídil bagr, přičemž podle dosavadních zjištění nepřizpůsobil způsob jízdy svým schopnostem a situaci na komunikaci. Následně vyjel mimo vozovku a sjel do silničního příkopu. Při pokusu o vyjetí z příkopu měl poškodit zařízení v okolí komunikace. Ke zranění osob nedošlo. Vzniklá hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na přibližně 40 tisíc korun. Provedené dechové zkoušky opakovaně prokázaly přítomnost alkoholu v hodnotách okolo jednoho promile. Řidiči byla na místě zakázána další jízda a byl vyzván k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, kterému se podrobil.
O den později, v úterý 17. února 2026 ráno, vyjížděli policisté k další dopravní nehodě na silnici I/13 ve směru na Českou Kamenici. Podle prvotních informací pětačtyřicetiletý řidič osobního vozidla nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze komunikace. Na zasněžené vozovce měl dostat při průjezdu zatáčkou smyk, vjel do protisměru a střetl se s protijedoucím vozidlem. Ani při této dopravní nehodě naštěstí nedošlo ke zranění osob. Dechová zkouška u tohoto řidiče prokázala hodnoty blížící se dvěma promile alkoholu. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Možnosti lékařského vyšetření s odběrem biologického materiálu nevyužil.
Dopravní policisté obě dopravní nehody řádně zadokumentovali a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Přesné příčiny a okolnosti obou nehod jsou předmětem dalšího prověřování.
Policisté znovu apelují na všechny účastníky silničního provozu, aby za volant či řídítka jakéhokoli motorového vozidla usedali pouze střízliví. Alkohol zásadně ovlivňuje schopnost řízení, prodlužuje reakční dobu a zvyšuje riziko dopravních nehod. Odpovědným přístupem lze předejít nejen škodám na majetku, ale především ohrožení zdraví a života.
Děčín 18. února 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje