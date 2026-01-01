Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Na dálnici rozhodují vteřiny
Nevěnování se řízení může mít fatální následky. [VIDEO]
Dopravní policisté z dálničního oddělení Podivín se nadále zaměřují na řidiče na dálnici D2, kteří se plně nevěnují řízení vozidla. V minulém týdnu odhalili hned několik šoférů osobních i nákladních vozidel, kteří se místo řízení věnovali mobilním telefonům. Někteří telefonovali, jiní s telefonem manipulovali nebo kontrolovali jeho obsah.
Používání mobilního telefonu během jízdy patří mezi nejzávažnější přestupky v silničním provozu. Řidič při něm odvádí pozornost od řízení, prodlužuje se jeho reakční doba a výrazně roste riziko dopravní nehody. Na dálnicích přitom často vznikají nečekané kolony, zejména v souvislosti se stavebními pracemi a rekonstrukcemi. Typickým příkladem je úsek před křížením dálnic D1 a D2, kde musí být řidiči připraveni okamžitě reagovat na změnu dopravní situace. Stačí několik sekund nepozornosti a může dojít k vážné dopravní nehodě s tragickými následky.
Dálniční policisté při kontrolách často slýchají nejrůznější výmluvy. Řidiči například tvrdí, že telefon pouze přemísťovali, kontrolovali navigaci nebo jej drželi jen na okamžik. Taková vysvětlení však na posouzení přestupku nic nemění. V mnoha případech je navíc celé jednání zaznamenáno kamerovým systémem, například kamerou umístěnou na helmě policisty, která objektivně zachytí průběh přestupku i následné kontroly.
Za držení mobilního telefonu nebo jiného hovorového či záznamového zařízení během řízení hrozí řidiči pokuta na místě ve výši od 2 500 do 3 500 korun. Současně je tento přestupek hodnocen čtyřmi body v bodovém systému.
Apelujeme na všechny řidiče, aby se během jízdy plně věnovali řízení. Pokud potřebují telefonovat, přečíst zprávu nebo vyřídit jinou záležitost na mobilním telefonu, měli by zastavit na bezpečném místě. Žádný telefonát ani zpráva nestojí za riziko ohrožení vlastního života ani života ostatních účastníků silničního provozu.
Pozornost řidiče však nemusí odvádět pouze mobilní telefon. Rizikové je také psaní zpráv, nastavování navigace nebo audiosystému, vyhledávání předmětů ve vozidle, manipulace s jídlem či nápoji, kouření, péče o děti nebo domácí zvířata během jízdy i jakákoli jiná činnost, která zaměstnává zrak, ruce nebo myšlenky řidiče. I několik sekund nepozornosti může při dálniční rychlosti znamenat ujetí stovek metrů bez plné kontroly nad vozidlem.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 21. července 2026