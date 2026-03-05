Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Na dálnici padly tři kauce za 450 000 korun
Jeden zahraniční řidiči s kaucí nesouhlasili, policisté mu zadrželi doklady od vozidla a nákladu.
Kázeň zahraničních dopravců a řidičů, kteří používají k tranzitu dálnici D1 je stále velmi tristní. Tři kauce v celkové výši 450 000 korun za porušení zákona o silniční dopravě uložili včera policisté z dálničního oddělení Velký Beranov řidiči a dopravcům, jejichž jízdní soupravy policisté kontrolovali na dálnici D1. Policejní hlídka z dálničního oddělení Velký Beranov, která je součástí speciálního policejního týmu Kamion, kontrolovala na kontrolním stanovišti u dálnice D1 na 115,5 kilometru ve směru jízdy na Prahu zejména řidiče kamionu, zda dodržují platná ustanovení zákona o silniční dopravě a zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Po půl jedenácté dopoledne kontrolovali policisté na dálniční odpočívce při dálničním tělese na 115. kilometru směrem jízdy na Prahu kontrolu tachografu nákladní jízdní soupravy složené z tahače a návěsu se srbskou registrační značkou. Jízdní soupravu řídil pětatřicetiletý cizinec. Kontrolou bylo zjištěno porušení zákona - policisté zjistili, že řidič použil kartu řidiče, na kterou nemá oprávnění. Dopravci proto za porušení uložili kauci ve výši 100 000 korun. Kauci řidič na místě uhradil.
Další závažné porušení zjistili policisté na stejném kontrolním místě odpoledne po čtrnácté hodině. Kontrolovali tachograf nákladní jízdní soupravy složené z tahače a návěsu s rumunskou registrační značkou. Jízdní soupravu řídil třiapadesátiletý cizinec. Důkladnou kontrolou policisté zjistili použití karty řidiče, na kterou řidič nemá oprávnění. Řidič nevedl záznamy o vykonávané práci a neoprávněně vyňal kartu z tachografu. Policisté za zjištěná porušení uložili kauci ve výši 150 000 korun. Řidič ani dopravce nesouhlasili se zjištěnými porušeními a odmítli uhradit kauci. Policisté proto využili svého oprávnění a zadrželi na místě osvědčení o registraci vozidla a doklady od převáženého nákladu. V případě, že do 72 hodin dopravce kauci uhradí, tak mu budou doklady vráceny a bude moci pokračovat v cestě. V opačném případě předáme doklady na věcně příslušný správní úřad společně se záznamem o zjištěných porušeních a uložení kauce.
Nejvyšší kauce padla včera odpoledne kolem půl třetí. Policisté kontrolovali dodržování zákona ze strany řidiče jízdní soupravy složené z tahače a návěsu s řeckou registrační značkou. Kontrolou tachografu nákladní jízdní soupravy bylo zjištěno použití karty řidiče, na kterou řidič nemá oprávnění a další porušení. Zjištěna byla také další porušení sociálních předpisů. Dopravci policisté uložili kauci ve výši 200 000 korun. Řidič nechtěl na místě se zjištěnými porušeními souhlasit a nesouhlasil ani s výší kauce pro dopravce. Nakonec kauci uhradil.
V souvislosti se zjištěnými porušeními je vhodné uvést, že na kartě řidičů se zaznamenává veškerá jejich činnost, zejména doba jízdy, přestávky, povinné odpočinky mezi jízdami, ale například i třeba čas strávený nakládáním, nebo vykládáním nákladu. Řidiči vkládají do tachografu cizí kartu, neboli kartu vydanou na jinou osobu, převážně v případech, kdy mají svůj denní nebo týdenní „limit“ jízdy vyčerpaný. Tím si prodlužují dobu strávenou za volantem a zkracují povinné odpočinky, což může mít za následek, že řídí unavení a mohou snadno způsobit dopravní nehodu. Pokud by pokračovali v jízdě se svojí kartou a byli během následujících osmi týdnů kontrolováni, tak hrozí vysoké pokuty jak řidičům, tak dopravcům.
„Ukládat kauce v maximální výši 200 000 korun za závažná porušení zákona o silničním provozu nám od 1. července loňského roku umožňuje novela tohoto zákona. Pokud by dopravce kauci na místě neuhradil, můžeme mu kromě jiného v další jízdě zabránit, a to použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla nebo odtažením vozidla. Nově mu také můžeme zakázat další jízdu a zadržet tabulky státní poznávací značky vozidla,“ uvedl npor. Bc. Jaroslav Nesiba, zástupce vedoucího dálničního oddělení Velký Beranov.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
